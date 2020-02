Rapport: Luftforureining kostar milliardar – kvar dag

utenriks

Rapporten er utarbeidd av det nystarta Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) og Greenpeace Søraust-Asia. Han blir omtalt som den første rapporten som anslår kva det kostar samfunnet at luftkvaliteten blir helsefarleg på grunn av forbrenning av kol, gass og olje.

Kina, USA og India taper mest på at helsa til innbyggarane blir øydelagd av dårleg luft. For Kina kostar det 900 milliardar dollar kvart år, for USA 600 milliardar og for India 150 milliardar dollar årleg, ifølgje rapporten.

Noreg er òg nemnt i rapporten, der det blir anslått at luftforureining kostar over 10.000 kroner per innbyggar per år.

Sjukdom og død

Dei økonomiske tapa er berekna ut frå kor mykje levetida til innbyggarane blir forkorta, og at sjukdom fører til auka sjukefråvær og funksjonsnedsetjingar. Rapporten listar opp ei rekke helseplager som kjem av eller blir forverra av luftforureining, som astma, kols og kreft, så vel som slag og diabetes.

Luftforureining forårsakar òg til for tidlege fødslar og låg fødselsvekt, noko som kan påverke helsa til barnet resten av livet.

Dyrt støv

Svevestøv er den absolutt dyraste forma for luftforureining. Skadeleg førekomst av partiklar vart knytte til rundt 3 millionar dødsfall i verda i 2018 og kostar 2 billionar dollar per år. Anslagsvis 40.000 barn under fem år døydde i 2018 som følgje av svevestøv.

Svevestøv kjem ikkje berre av bruk av fossilt brennstoff, men også vedfyring, skog- og bråtebrann.

Nitrogendioksid, som blir sleppte ut når bilar og kraftstasjonar forbrenn fossilt drivstoff, blir anslåtte å koste ein halv million menneskeliv og 350 milliardar dollar årleg på verdsbasis. Ozonforureining tok livet av ein million menneske og kostar 380 milliardar dollar.

Anslagsvis 4,5 millionar menneske døydde i 2018 som følgje av luftforureining.

CREA har basert seg på data om forureining og helseeffektar i studien Global Burden of Disease.

