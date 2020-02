Sanders vinn New Hampshire med knapp margin

utenriks

Med nærare 90 prosent av stemmene talde opp, er det klart at sosialdemokraten Sanders sikrar sigeren med knapp margin føre den moderate Buttigieg.

– Denne sigeren er byrjinga på slutten for Donald Trump, sa Sanders til tilhengarane sine i New Hampshire då resultatet var klart.

– Uansett kven som vinn valet, og vi håper inderleg at det er oss, skal vi saman overvinne den farlegaste presidenten i den moderne historia i dette landet, sa Sanders.

Jamt mellom Sanders og Buttigieg

Det vart ein tett kamp mellom dei to kandidatane, som også gjorde det best i Iowa.

Buttigieg reduserte Sanders' leiing og skapte spenning om kven av dei to som ville sikre sigeren i New Hampshire. Det enda med at Sanders tok den første klare sigeren i nominasjonsvalet.

Dei to kandidatane, som er høvesvis 78 og 38 år gamle, representerer både ulike generasjonar og ulike fraksjonar i Det demokratiske partiet.

Senatoren frå Vermont fekk 26 prosent av stemmene, medan Buttigieg, som er tidlegare ordførar i South Bend i Indiana, fekk litt over 24 prosent oppslutning.

– Eg beundra senator Sanders då eg gjekk på skulen, eg respekterer han djupt i dag, og eg gratulerer han med eit sterkt resultat i dag, sa Buttigieg til tilhengarar i New Hampshire.

Godt resultat for Klobuchar

Senator Amy Klobuchar frå Minnesota fekk nærare 20 prosent av stemmene. Eit resultat ho er godt fornøgd med.

– Hallo, Amerika. Eg er Amy Klobuchar, og eg vil slå Donald Trump, sa ho til tilhengarar i Concord i New Hampshire, skriv CNN.

Det er til saman 24 delegatar i New Hampshire, og fordelinga er førebels ni til Sanders, ni òg til Buttigieg og seks til Klobuchar, ifølgje Reuters.

Nedtur for Biden

Tidlegare visepresident Joe Biden og senator Elizabeth Warren hamna langt bak, og får ikkje stor nok oppslutning til å få delegatar frå New Hampshire. Grensa ligg på 15 prosent.

Biden har hevda at han er kandidaten med størst sjanse til å vinne over Trump, men den siste veka har han mista forspranget han hadde.

Biden har allereie dratt vidare til South Carolina for å drive valkamp der.

– Vi har høyrt resultatet frå dei første to delstatane. Der eg kjem frå er det berre startskotet, sa Biden, som håper at støtta hans hos minoritetsbefolkninga i USA skal gi eit løft i dei to neste delstatane.

Det er nominasjonsval i Nevada 22. februar og i South Carolina 29 februar.

Warren lovar vidare kamp

Elizabeth Warren seier både Sanders og Buttigieg er gode kandidatar.

– Eg respekterer dei begge, men kampen mellom fraksjonane i partiet har tatt ei skarp vending den siste veka, sa Warren.

Ho meiner sjølv ho er den beste kandidaten til å samle partiet.

– Vi kjempar for å redde demokratiet. Det er ein kamp i motbakke, men valkampen vår er laga for å vare, og dette er berre byrjinga.

Sjølv om dei to kandidatane prøver å minimere konsekvensane av resultatet i New Hampshire, viser tidlegare resultat at primærvalet her har stor tyding for valkampen.

I moderne tid er det ingen demokrat som har vorte presidentkandidat utan å ha komme først eller som nummer to i delstaten.