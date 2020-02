utenriks

Ein spesialdomstol har tilrådd at den tidlegare visestatsministeren frå det høgrepopulistiske partiet Ligaen blir stilt for retten for ulovleg å ha teke fridomen frå menneske til sjøs.

Opphevinga av Salvinis immunitet inneber at politikaren òg kan tiltalast for maktmisbruk.

Dersom han blir dømd etter tiltalen, risikerer han opptil 15 års fengsel.

(©NPK)