Stoltenberg takkar for norsk Afghanistan-tilbod

Fredsprosessen i landet er eitt av temaa som skal diskuterast når Natos utanriksministrar samlast. Natt til onsdag melde CNN at USA og Taliban allereie denne veka kan bli samde om ein avtale for å dempe valden i landet.

Afghanistans president Ashraf Ghani la ut fleire Twitter-meldingar etter ein samtale med USAs utanriksminister Mike Pompeo.

– I dag hadde eg gleda av å få ein telefon frå Pompeo, som informerte meg om betydeleg framgang i fredssamtalane med Taliban, skriv Ghani.

Mogleg norsk innsats

Det kan bane veg for norsk innsats i fredsprosessen i landet.

– Viss vi ser framsteg som gjer at vi kan setje i gang ein dialog internt i Afghanistan, så er dette noko Noreg og Tyskland har tilbode seg å legge til rette for. Det tilbodet set vi pris på, sa Stoltenberg på veg inn til det to dagar lange møtet i Brussel.

Nato-sjefen gjentar at Taliban må vise ein reell vilje og evne til å redusere valden, og at Nato vil vere positiv til alle skritt i den retninga.

– Vi meiner den beste måten for Nato til å støtte prosessen vidare er å halde fram oppdraget vårt med trening, assistanse og rådgiving. Når vi hjelper afghanarane, sender det eit tydeleg signal til Taliban om at dei ikkje kan vinne på slagmarka, men må inngå reelle kompromiss ved forhandlingsbordet.

Omtalt i sommar

Allereie sist sommar skreiv nyheitsbyrået AP at Noreg førebudde seg på å legge til rette for samtalar mellom Taliban og den afghanske regjeringa. Utanriksdepartementet ønskte då ikkje å kommentere ei mogleg norsk rolle.

– Vi verken stadfestar eller avkreftar norsk engasjement i dialoginitiativ eller fredsprosessar, sa pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde i Utanriksdepartementet til NTB den gongen.

Tidleg i september avlyste USAs president Donald Trump møte med partane i Afghanistan og erklærte stans i samtalane. I november vart dei tatt opp att, og no kjem det altså signal om ei mogleg kunngjering innan kort tid.

Irak og Russland

Innsatsen i Irak og korleis Nato skal stille seg til russiske rakettar etter at INF-avtalen kollapsa er dei andre hovudtemaa som skal diskuterast ved Nato-hovudkvarteret i Brussel.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) representerer Noreg på møtet, før han og Stoltenberg reiser vidare til tryggingskonferanse i München i helga. Dit kjem òg statsminister Erna Solberg (H) og utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

