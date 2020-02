Tyske sosialdemokratar vil avslutte regjeringssamarbeidet med CDU når Merkel går av

utenriks

– Angela Merkel er sitjande statsminister. Vi gjekk inn i denne koalisjonen saman med henne. Og vi vil òg forlate denne koalisjonen saman med henne – på ordinær måte ved neste val, seier SPDs generalsekretær Lars Klingbeil til Tysklands redaksjonsnettverk (RND).

Han uttrykker òg bekymring for at CDU vil bevege seg lenger mot høgre og inngå samarbeid med Alternativ for Tyskland (AfD). Nyleg stemte dei to partia saman for at Thomas Kemmerich frå liberale FDP skulle bli regjeringssjef i delstaten Thüringen, noko som er eit brot på CDUs linje. Merkel er blant dei som har reagert sterkt på framferda til partifellane i delstaten.

– Om CDU er påliteleg, vil bli klart ut frå haldninga deira til høgresida. CDU må ta klart avstand frå den interne AfD-klubben sin – Werteunion, seier Klingbeil.

Werteunion er ei konservativ gruppe internt i CDU og det bayerske søsterpartiet CSU.

Fråsegna frå SPD-leiaren kjem etter at kvinna som var rekna som Merkels etterfølgjar, Annegret Kramp-Karrenbauer, denne veka varsla at ho går av som partileiar. Det er førebels uklart kven som overtar vervet.

Merkel har allereie gått av som partileiar, men har sagt at ho blir sitjande som statsminister fram til valet i 2021.

(©NPK)