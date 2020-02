75 år sidan bombinga av Dresden

utenriks

Om den totale øydelegginga av Dresden var nødvendig eller ikkje har lenge vore eit omdiskutert tema. For nynazistar har byen og bombinga vorte noko heilagt.

Til liks med Hitlers regime ser dagens nynazistar på bombinga som eit grovt krigslovbrot. Dei meiner hendinga er eit praktdøme på angloamerikansk «terror» under krigen.

Angrepet på byen vart innleidd av det britiske luftforsvaret om kvelden 13. februar 1945. Etter å ha utført to bombeangrep gjennom natta tok det amerikanske luftforsvaret over oppdraget og bomba byen på dagtid 14. og 15. februar.

Brannbombene skapte ein massiv brannstorm i sentrum av byen. Fleire som hadde søkt dekning i bomberom, vart kvelt då flammane på overflata saug til seg oksygenet.

Forfattaren Kurt Vonnegut var vitne til bombinga av Dresden. I boka «Slaktehus-5» skildrar han byen som ei stor eldkule, som i etterkant av brannane såg ut som overflata til månen.

Opp mot 25.000 menneske vart drepne, og 90 prosent av sentrum i Dresden vart øydelagt i angrepa.

Påstått krigslovbrot

Naziregimet prøvde raskt å fremje argumentet om at bombinga var eit krigslovbrot ved å hevde at 200.000 sivile vart drepne i angrepet. Lokale styresmakter anslo talet til å vere ein tidel av dette.

Fleire av dagens nynazistar og andre høgreekstreme ser på talet til naziregimet som riktig. Historikarar har derimot konstatert at talet på drepne låg ein stad mellom 18.000 og 25.000.

Under andre verdskrigen fungerte Dresden som eit knutepunkt for transport og var sterkt prega av krigsindustri. Ekspertar har lenge diskutert om bombinga av byen var eit krigslovbrot.

– Fleire ekspertar meiner bombeangrepet var eit krigslovbrot, men hendinga i Dresden må sjåast i samanheng med krigen. Viss bombinga av Dresden var eit krigslovbrot, gjeld dette òg mange andre luftangrep utførte av begge sider under krigen, seier den tyske historikaren Jens Wehner til nyheitsbyrået DPA.

Pilegrimsreise

Nynazistar og andre høgreekstreme samlar seg årleg i Dresden for å minnast sin og naziregimet sin versjon av historia.

– At byen har vorte ein stad for denne typen «pilegrimsreiser» er ein katastrofe for oss, seier Dresdens ordførar Dirk Hilbert.

Det britiske og amerikanske angrepet på Dresden vart òg brukt til propagandaformål og omtalt som terror av kommunistregimet i Aust-Tyskland.

(©NPK)