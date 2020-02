Etiopia vedtar omstridd lov om hatefulle ytringar

utenriks

Den nye lova definerer hatefulle ytringar som utsegner som fører til diskriminering «mot individ eller grupper basert på nasjonalitet, etnisitet og religion, legning eller funksjonshemming».

Brot på lova kan føre til bøter tilsvarande opp mot 28.600 kroner eller fengselsstraff i opptil to år. Utsegner som fører til angrep på individ eller grupper, kan straffast med opptil fem år i fengsel.

Det er venta auka spenning i landet i opptakta til valet i august. Fleire, mellom dei FN, har uttrykt bekymring for lova.

– Fryktar misbruk

FNs spesialrapportør for ytringsfridom David Kaye kritiserte i desember eit utkast til lova for å vere for vag, og sa at han frykta at lova ville gi styresmaktene uavgrensa handlingsfridom til å bestemme kven som skal etterforskast og straffeforfølgjast.

Teksten i lova som no er vedtatt, er i stor grad uendra frå dette utkastet.

Menneskerettsgruppa Human Rights Watch har òg åtvara mot lova, som dei meiner kan bli brukt mot personar som ytrar seg i sosiale medium eller i meldingsappar.

Hylla for reformer

Statsminister Abiy Ahmed vann Nobels fredspris i 2019 og har vorte hylla for reformene sine, som har skapt håp om meir openheit både politisk og i media i Etiopia. Under besøket i Noreg i desember tok han òg til orde mot hatefulle ytringar på nettet som truar samarbeidet mellom ulike etniske grupper i Etiopia.

Kritikarane hans skuldar han likevel for å ha autoritære tendensar, mellom dei for å fengsle politiske motstandarar.

Abiy har tatt fleire grep som skal minske tydinga av etnisitet i det politiske livet. Då han kom til makta lanserte han fleire liberale reformer, noko som vart følgd av samanstøytar og meir politisk uro. Rundt 3 millionar menneske vart i fjor drivne på flukt av dei auka spenningane.

Det har vore frykt for at uroa vil føre til at valet i august kjem til å bli utsett.

