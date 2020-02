utenriks

Tenesta skulle vore lansert torsdag. Etter ein inspeksjon av Facebooks europeiske hovudkontor i Irland vart det klart at lanseringa av tenesta i EU blir utsett.

– Det er veldig viktig at lanseringa av Facebook Dating blir gjort på riktig måte. Derfor tar vi oss litt meir tid for å vere sikre på at tenesta er klar for den europeiske marknaden, seier Facebook i ei pressemelding.

Appen er allereie tilgjengeleg i ei rekke land, mellom anna USA.

