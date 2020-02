IMF ser mild viruseffekt på økonomien

utenriks

Dødstala stig som følgje av utbrotet av viruset, som har fått namnet covid-19. IMF ventar at utbrotet, som starta i byen Wuhan i provinsen Hubei, gir Kina ein kraftig økonomisk nedgang følgd av ein kraftig vekst.

IMF meiner dermed det er sannsynleg at virusutbrotet berre mildt påverkar økonomien i resten av verda. IMF-sjef Kristalina Georgieva tar likevel eit atterhald.

– Det er enno for tidleg å komme med hypotesar. Den globale økonomien er litt mindre sterk enn han var då Kina møtte sars-utbrotet i 2003, sa ho til CNBC onsdag.

– Kina er annleis, verda er annleis. Viruset har klart større innverknad no, og verdsøkonomien var sterkare då, sa Georgieva.

IMF anslår at den kinesiske økonomien vil vekse 6 prosent i år, samanlikna med 10 prosent i 2003.

USA vil ikkje gi nokon anslag på korleis utbrotet av det nye coronaviruset vil påverke økonomien.

– Det er ingen tvil om at det vil påverke Kina i stor grad. Eg forventar ikkje at det nye coronaviruset vil ha nokon effekt ut over dette året, sa finansminister Steven Mnuchin onsdag.

