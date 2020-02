Sinn Féin vil danne regjering med politisk rival

utenriks

Valet sist laurdag gav ikkje fleirtal for noko parti, men Sinn Féin trassa alle spådommar og vart nest størst med sine 37 plassar i parlamentet. Den sitjande statsministeren Leo Varadkars parti, Fine Gael, vart nummer tre med 35 plassar.

For å få fleirtal i underhuset i parlamentet trengst støtte frå 80 representantar. Dette betyr i praksis ein koalisjon som består av fleire parti.

Mange skal med

Sinn Feins partileiar, Mary Lou McDonald, opplyste torsdag at ho har hatt møte med representantar for dei mindre partia. Dei Grøne fekk tolv plassar, partiet Solidaritet framfor profitt fekk fem plassar og Labour fekk seks plassar.

I ein tale i Dublin opplyste McDonald at det òg blir samtalar med sosialdemokratane, som fekk inn seks representantar. Men det store spørsmålet er om det største partiet, Fianna Fáil med partileiaren Michael Martin, vil gå inn i ein slik prosess.

Endring

– Er Fianna Fáil interessert i å vere med på endring? Den type forandring som folket bad om i valet? Kan Fianna Fáil bli ein del av denne omlegginga? spurde McDonald.

Martin har tidlegare stengt døra for eit samarbeid med Sinn Féin, som også er det nest største partiet i koalisjonen som styrer Nord-Irland innanfor unionen av land som utgjer Storbritannia.

McDonald erkjente i talen at det er store politiske usemjer mellom Sinn Féin og Fianna Fáil, men at ei reformregjering tvingar seg fram for å kunne løyse Irlands mest presserande problem. I valkampen var Sinn Féin spesielt opptatt av helse og bustadbygging.

(©NPK)