Stoltenberg seier Iraks regjering vil at Nato held fram med treningsoppdrag

Stoltenberg har ei rekke gonger sagt at Nato er i Irak etter invitasjon frå styresmaktene i landet og berre kan utføre oppdraget sitt så lenge alliansen er velkommen.

På ein pressekonferanse i Brussel torsdag seier Stoltenberg at den irakiske regjeringa framleis vil ha Nato der, sjølv om nasjonalforsamlinga nyleg vedtok ein resolusjon om å kaste utanlandske styrkar ut av landet.

Rundt 500 personar er ein del av Natos program for opplæring og rådgiving for å styrke kapasiteten til irakiske tryggingsstyrkar. Alliansen ønsker å auke innsatsen sin i Irak. I første omgang vil det truleg skje ved at alliansen overtar oppgåver som i dag blir utført av den USA-leidde koalisjonen for å kjempe mot IS.

