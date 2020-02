Virusutbrot kan svekkje EUs økonomiske vekst

utenriks

Den nyaste vekstprognosen, som vart lagt fram torsdag, er på 1,4 prosent auke i brutto nasjonalprodukt i EU i år og neste år. Det er ei marginal nedjustering frå prognosen førre haust. Då var det venta ein BNP-vekst på 1,5 prosent.

Men det har altså komme inn ein ny uvissefaktor i dei økonomiske anslaga: covid-19-sykdommen.

«Innvirkningen på offentlig helse, økonomisk aktivitet og handel, særlig i Kina, utgjør en ny nedside-risiko. Den underliggende antakelsen er at utbruddet topper seg i første kvartal, med forholdsvis begrensede globale effekter. Men jo lenger det varer, jo større er risikoen for at det vil påvirke økonomiske og finansielle tendenser», heiter det i prognosen.

Stabilt for eurolanda

Forventningane til eurolanda er uendra, men er framleis noko lågare enn for unionen som heilskap. BNP i dei 19 landa som bruker EUs fellesvaluta, blir anslåtte å vekse med 1,2 prosent i 2020 og i 2021.

– Utsiktene er stabile, og dette forlenger den lengste vekstperioden sidan euroen vart lansert i 1999, seier økonomikommissær Paolo Gentiloni.

Inflasjonen i eurosona er venta å bli 1,3 prosent i år og 1,4 prosent neste år. Begge tala er 0,1 prosentpoeng høgare enn prognosen frå hausten 2019.

Privat forbruk og investeringar, særleg i byggsektoren, vil framleis vere ei drivkraft for økonomisk vekst. Det er òg venta at offentlege investeringar vil auke markant i medlemsstatane, særleg innanfor transport og digital infrastruktur.

Framleis uvisse rundt handel

– Trass utfordringane, går den europeiske økonomien jamt og trutt vidare, med fleire arbeidsplassar og lønnsvekst. Men vi må vere merksame på potensielle utfordringar i horisonten: eit meir ustabilt geopolitisk landskap og uvisse rundt handel, seier Valdis Dombrovskis, EU-kommissær for ein økonomi som verkar for folk.

Sjølv om USA og Kina har skrive under «fase éin» av ein handelsavtale, er det framleis uvisse knytt til amerikansk handelspolitikk. Forholdet til Storbritannia er avklart ut året, men det er framleis mykje uvisse knytt til kva som skjer når overgangsperioden etter brexit er over ved årsskiftet. Prognosen er basert på at handelsforholdet fortset som før.

(©NPK)