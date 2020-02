Weinsteins forsvararar hevdar han er uskuldig

utenriks

Etter det avsluttande innlegget på torsdag frå forsvarartemaet er det opp til juryen å ta stilling til vitneforklaringane og mogleg bevismateriale. Juryen byrjar behandlinga neste veke. Viss Weinstein blir kjent skuldig, risikerer han å måtte sone ei livslang fengselsstraff.

– Han var uskuldig då han entra rettslokalet, han var uskuldig under alle vitneforklaringar, og han er uskuldig no i dette augneblink, sa Donna Rotunno i det avsluttande innlegget sitt i retten i New York.

Rotunno er kjent for å vere skeptisk til heile MeToo-rørsla. Ho peika torsdag på at påtalemakta umogleg kunne fråskrive kvinnene som skuldar Weinstein, eit visst personleg ansvar for at dei valde å gå opp til hotellrommet til den mektige produsenten.

Rettssaka dreier seg om påstandane til to kvinner om seksuelle overgrep i høvesvis 2006 og 2013.

