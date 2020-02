Nullvekst i Tyskland førre kvartal

utenriks

Det var nullvekst i fjerde kvartal samanlikna med dei tre tidlegare månadene. Dei oppdaterte tala for landets bruttonasjonalprodukt (BNP) er dårlegare enn prognosen.

Analytikarar hadde på førehand venta at BNP ville stige så vidt med 0,1 prosent i det siste kvartalet i 2019.

Samanlikna med same periode i 2018 steig BNP 0,4 prosent i fjerde kvartal.

Statistikarane justerte dessutan tala for tredje kvartal. BNP steig då 0,2 prosent i staden for 0,1 prosent, noko som tyder at den årlege vekstraten var 0,6 prosent i 2019.

(©NPK)