Ordførarkandidat i Paris får støtte av rival etter sexvideo

– Vi er ikkje i USA! seier Sebastien Chenu i Rassemblement national. Han seier til kringkastaren BFM TV at det burde vere vasstette skott mellom privat og offentleg liv.

Fredag opplyste ordførarkandidaten Benjamin Griveaux at han trekkjer seg frå heile valkampen i Paris. Årsaka var spreiinga av ein video med intime scener på nettet.

Politikarar på begge fløyer er opprørte og omtalar hendinga som ein trussel mot dei stolte demokratiske tradisjonane i landet. Også noverande ordførar og hovudrival Anne Hidalgo gir uttrykk for støtte til Griveaux. Ho seier at hendinga ikkje er verdig den demokratiske diskusjonen ein kunne hatt.

Benjamin Griveaux seier sjølv han har vorte utsett for eit ròte angrep.

– Familien min fortener ikkje dette. Ingen burde nokon gong bli utsette for ei slik fornærming, seier Griveaux.

Ordførarvervet blir rekna som eit springbrett til ein vidare karriere for franske politikarar. Mellom anna hadde Jacques Chirac ei fortid som ordførar i Paris før han vart presidenten i landet.

Når Griveaux trekkjer seg, har ikkje Macrons parti lenger nokon ordførarkandidat i den franske hovudstaden.

Ein russisk performancekunstnar, Pyotr Pavlensky, har tatt på seg skulda for å ha spreidd videoen. Pavlensky, som sjølv er kjend for makabre og politisk retta ytringar, har fortalt avisa Liberation at han fekk videoen frå ei anonym kjelde som skal ha hatt eit forhold til Griveaux. Formålet med å spreie videoen på nettet var å vise det han omtalar som hykleri ved Griveauxs liv og lære.

– Han er ein som alltid speler på familieverdiar, ein som seier han vil bli ordføraren for familiane og som alltid viser til kona si og barna sine. Men så gjer han det motsette, seier Pavlensky til avisa.

