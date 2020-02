utenriks

Kinesiske helsestyresmakter kjem med informasjonen fredag og understrekar samtidig at legar og sjukepleiarar har tatt stor risiko under mangelen på masker og vernedrakter.

Tala kjem ei veke etter dødsfallet til den 34 år gamle kinesiske legen som vart kjent for å ha varsla om virusutbrotet. Det skapte sterke reaksjonar blant folk då det vart kjent at politiet først prøvde å stanse han i å spreie varsel på nettet og også skulda mannen for ryktespreiing.

