Australsk domstol: Razzia mot kringkastar var lovleg

Bakgrunnen for hendinga var at ABC i 2017 publiserte saker om australske spesialstyrkar i Afghanistan. Spesialstyrkane vart skulda for å ha utført krigslovbrot.

I fjor gjekk politiet til aksjon mot redaksjonen til kringkastaren. Fleire tusen dokument og datafiler om Afghanistan-krigen vart beslaglagt.

Ein politirazzia vart i fjor òg gjennomført mot heimen til journalisten Annika Smethurst, som hadde skrive saker om overvaking.

ABC meiner razziaen mot redaksjonen deira var ulovleg, men fekk måndag ikkje medhald i dette i retten.

