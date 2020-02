EU diskuterer Libya – vil ikkje ta opp att patruljering til havs

utenriks

Fleire land stiller seg i vegen for ei avgjerd om å blåse nytt liv i Operasjon Sophia. Motstandarane fryktar at patruljering med marinefartøy vil føre til at fleire vel å legge ut frå kysten av Libya i håp om å nå Europa, seier EUs utanrikssjef Josep Borrell.

– Det er nokon som meiner det trengst meir utgreiing, for å sikre at det ikkje lokkar fleire til å prøve. Etter å ha sett tala, meiner eg det ikkje er sånn, men nokon trur det, seier Borrell på veg inn til møtet på måndag.

Ifølgje Politico er det særleg Austerrike som er imot å ta opp att operasjonen som starta i 2015. Målet var å slå ned på menneskesmugling og halde oppe ein våpenembargo mot Libya. Etter krangling om fordeling av migrantar som blir opp plukka til havs, sette Italia i fjor ein stoppar for å sende fleire skip.

Våpenembargoen mot Libya blir òg eit diskusjonstema på møtet på måndag. Borrell seier han har fått brev frå FN-utsending Ghassan Salame, som seier at ei våpenkvile framleis ikkje er på plass og at både embargoen og våpenkvila blir broten.

– Den politiske Berlin-prosessen er framleis verksam, men situasjonen på bakken er veldig, veldig ille, seier Borrell med tilvising til toppmøtet i den tyske hovudstaden i januar.

