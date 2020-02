utenriks

Når Bloomberg entrar scena i Las Vegas onsdag, er det første gong han stiller i ein debatt med rivalane sine, blant dei Bernie Sanders og Joe Biden.

Ei ny meiningsmåling viser at Bloomberg har 19 prosent oppslutning på nasjonalt plan. Målinga kjem frå NPR/PBS News Hour/Marist og vart publisert tysdag.

Demokratanes nasjonalkomité endra nyleg reglane for kva som skal til for at kandidatane får lov å delta i debattane, noko som opna døra for Bloomberg.

