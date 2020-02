Etterforskinga av Palme-drapet kan gå mot slutten

utenriks

Den svenske statsministeren Olof Palme vart skoten og drepen i 1986, og etterforskinga har gått føre seg sidan.

Leiaren for Palmegruppa, sjefsskuldar Krister Petersson, opplyser no til SVT-programmet Veckans brot at det vil bli sett strek, anten i form av ein tiltale eller at etterforskinga blir avslutta.

– Eg er positiv til å kunne presentere kva som har hendt rundt drapet og kven som er ansvarleg for det, seier Petersson.

Den lengste drapsetterforskinga i historia til Sverige, som har gått føre seg samanhengande i 34 år, kan dermed gå mot slutten.

Ulike spor

Etterforskarane har opp gjennom åra lansert ei rekke ulike spor og gjerningspersonar, men berre ein gong har det resultert i tiltale.

Christer Pettersson vart først dømt for drapet, men deretter frikjent. Han døydde i 2004.

– Han er det einaste mennesket i heile verda som er frikjent for dette drapet, sa Petersson til SVT for to år sidan. Også då var han overtydd om at drapet ville bli oppklart.

Interessante spor

Etterforskarane har no svært interessante spor og har komme nærare ei løysing på Sveriges største drapsmysterium, seier Petersson no.

– Etter oppfatninga mi har vi komme nærare ei løysing. Eg har vore positiv heilt sidan eg overtok etterforskinga i 2017. Eg har lagt ned mykje meir tid på dette enn eg trudde ville bli nødvendig, seier han.

Petersson vil ikkje svare på om etterforskarane no har peila seg inn på ein mistenkt gjerningsmann.

– Det kjem eg ikkje til å seie, men den tolkinga er fri, seier han.

Dersom vedkommande ikkje lenger lever og kan stillast for retten, vil etterforskinga bli avslutta, stadfestar Petersson.

Kan pakke saman

Den såkalla Palmegruppa består no berre av Petersson og fire etterforskarar frå den nasjonale operative avdelinga til det svenske politiet. Innan sommaren kan dei komme til å pakke saman.

– Det kan jo hende at vi då har komme så langt ein kan håpe på, og at ytterlegare etterforsking ikkje vil gi noko. Det er jo ei moglegheit, men eg vil ikkje føregripe kva vi kjem til å legge fram første halvår, seier han.