Domstolen konkluderte tysdag med at Russland må betale aksjonærane ein samla sum på 50 milliardar dollar – tilsvarande 467 milliardar kroner.

Den internasjonale valdgiftsdomstolen i Haag fastslo allereie i 2014 at russiske styresmakter hadde nytta seg av skattekrav for å skaffe seg kontroll over Yukos. I rettsavgjerda heitte det at Russland måtte utbetale 50 milliardar dollar i erstatning.

Avgjerda vart omgjort av ein nederlandsk domstol i 2016, men også denne rettsavgjerda vart anka.

