Norsk håp nådde ikkje opp i «America’s Got Talent»

utenriks

Utgåva av talentprogrammet samlar vinnarar og finalistar frå fleire land som har brukt konseptet, for å kåre ein «verdsmeister». Til saman ti finalistar kjempa om tittelen.

– Takk, Amerika! skriv den norske 14-åringen på Facebook etter å ha framført songen «Someone You Loved» saman med andre deltakarar i konkurransen.

Jordan var ein av favorittane, men kom ikkje vidare blant dei beste då ti finalistar skulle reduserast til fem.

Takkar for støtta

Sjølv om det ikkje vart ein topplassering, meiner artisten deltakinga i talentprogrammet i USA har opna mange dører.

– Eg har fått så ufatteleg mange gode tilbakemeldingar, skriv ho i ein SMS til VG via manageren sin tysdag morgon.

– Eg vil òg takke heile Noreg for all støtta. Eg har dykk i hjartet mitt, og lovar større ting som skal skje i nær framtid, skriv ho. Ho røper ikkje kva det er snakk om, men skriv at ho er klar for «eit nytt kapittel i livet», skriv VG.

Førre veke opptredde dei ti finalistane framfor dommarane Simon Cowell, Heidi Klum, Alesha Dixon og Howie Mandel. Angelina Jordan imponerte med framføringane av nyare klassikarar som Queens «Bohemian Rhapsody» og Elton Johns «Goodbye Yellow Brick Road».

Det var den framsyninga som vart bedømd av såkalla superfans frå alle USAs delstatar, som avgjorde resultatet.

Var favoritt

Kjendisdommar Heidi Klum heldt Jordan som ein av favorittane sine før finalen.

– Sjølv om ho ikkje klarer det, trur eg definitivt ho blir ei superstjerne ein dag, sa Klum til Parade før finalen.

Angelina Jordan vart klar for finalen allereie i første runde av talentprogrammet. Det var då den tidlegare supermodellen sende artisten direkte vidare.

– Det er så mange stemmer der ute for tida. Det er så mange songarar, men ho er eineståande, seier Klum om den norske 14-åringen.

Dansegruppe vann

Det var dansegruppa V. Unbeatable frå Mumbai i India som gjekk til topps i konkurransen «America’s Got Talent: The Champions».

«WOW! Eg visste at V. Unbeatable var unike frå første gong dei gjekk på scena», tvitrar kjendisdommaren Howie Mandel etter sigeren.

På plassane bak følgde Duo Transcend, Tyler Butler-Figueroa, Marcelito Pomoy, Sandou og Trio Russian Bar.

(©NPK)