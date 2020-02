USAs største speidarorganisasjon slår seg konkurs etter overgrepsskuldingar

utenriks

BSA er USAs største speidarorganisasjon, og også den største ungdomsorganisasjonen i landet.

– BSA føler sterkt med alle offer som har vorte misbrukte, og beklagar djupt til alle som vart påførte skadar i si tid som speidarar, seier administrerande direktør Roger Mosby i ei fråsegn tysdag.

Organisasjonen opplyser samtidig at dei vil bruke konkursen til å etablere eit erstatningsfond for dei som har opplevd å bli seksuelt misbrukte medan dei var medlemmer.

– Mange sinte menn

Hundrevis av menn har saksøkt BSA for seksuelt misbruk. Dei fleste overgrepa skal ha skjedd frå 1960-talet og fram til 1980-talet.

– Det er mange svært sinte og krenkte menn der ute som ikkje vil la Boy Scouts komme seg unna utan å gjere greie for alle verdiane sine. Dei vil at alle steinar skal snuast, seier advokat Paul Mones, som representerer mange av offera.

Det var etter ei lovendring i fleire amerikanske delstatar i fjor at søksmåla byrja å strøyme inn. Både New York, Arizona, New Jersey og California har no opna for at offer for seksuelt misbruk kan gå til søksmål lenge etter at overgrepa skjedde.

Stort fall

Ved å slå seg sjølv konkurs håper den 110 år gamle organisasjonen å kunne halde liv i speidarrørsla samtidig som søksmåla blir sette på vent.

Overgrepsskuldingane har vore ein stor nedtur for ein organisasjon som i mange år har fungert som ein grunnpilar i det amerikanske sivilsamfunnet. Svært mange politikarar og leiarar byrja karrieren sin som speidarar.

Kravet skal no behandlast av ein føderal domstol i Wilmington i delstaten Delaware, og konkursen er venta å bli ein av dei største og mest komplekse i amerikansk historie.

Sal av eigedommar

Det er venta at BSA må selje nokre av dei mange eigedommane sine, mellom dei leir- og naturområde, for å skaffe pengar til erstatningsfondet.

– Speidaraktivitetane vil halde fram medan denne prosessen går føre seg og i mange år framover, seier Evan Roberts, ein talsmann for BSA.

Organisasjonen har dei siste åra fått ein stadig trongare økonomi på grunn av misbruksskuldingane og fallande medlemstal. På 1970-talet hadde BSA over 4 millionar medlemmer. No er medlemsmassen meir enn halvert.

Krisa som har ramma speidarrørsla, har mange likskapstrekk med den som har ramma Den katolske kyrkja i USA. Begge institusjonane skryt av at dei har greidd å kjempe mot seksuelle overgrep dei siste åra, men begge står overfor eit vell av søksmål frå offer som meiner at overgrepa vart oversedde og freista dekt over.

Opna for jenter

Organisasjonen har prøvd å snu utviklinga ved å opne for jentespeidarar. Dei viser òg til at dei fleste overgrepa skal ha skjedd for mange år sidan, og at det no er påkravd med politiattest for alle speidarleiarar.

Likevel mista BSA rundt 400.000 medlemmer rett etter nyttår fordi mormonane trekte støtta og i staden starta si eiga speidarrørsle.

