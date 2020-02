utenriks

Airbus seier at «ein flat marknad og utsette kontraktar» er bakgrunnen for at dei skal seie opp 829 tilsette i Tyskland, 630 i Spania, 404 i Frankrike og 357 i Storbritannia. Ytterlegare 142 mistar jobben i andre land.

Forsvars- og romfartsdivisjonen står for 15 prosent av omsetninga til bedrifta og melde om tap på nesten 900 millionar euro i 2019.

