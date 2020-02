Amnesty-leiar nervøs føre dom i Tyrkia

utenriks

– Etter i går, då eg var vitne til at ein annan aktivist og filantrop, Osman Kavala, først vart lauslaten, for så å bli arrestert igjen utanfor fengselsporten, er eg nervøs. Det som skjedde i går, minner meir om mishandling og hemn enn ein rettargang. Under sånne forhold er det umogleg å vite kva som skjer. Alt er mogleg, skriv Amnesty Noregs generalsekretær John Peder Egenæs på Facebook.

Han er sjølv til stades i rettssalen i Istanbul onsdag.

Risikerer 15 års fengsel

Dei elleve menneskerettsaktivistane er tiltalte for å ha høyrt til eller hjelpt predikanten Fethullah Gülen, som tyrkiske styresmakter hevdar var arkitekten bak kuppforsøket sommaren 2016. Enkelte av dei risikerer opptil 15 år i fengsel.

Blant dei tiltalte er leiar for Amnesty i Tyrkia, Idil Eser. Også den tidlegare Amnesty-leiaren Taner Kilic sit på tiltalebenken.

– Det er ikkje usannsynleg at dei lagar eit døme av nokon og gir dei straff, medan andre går fri, skriv Egenæs.

Saka har kraftig forsura forholdet til europeiske land, særleg Tyskland, sidan ein tysk aktivist, Peter Steudtner, og svenske Ali Gharavi er blant dei tiltalte.

Kavala

Osman Kavala var blant dei 16 aktivistane som tysdag vart frikjente av retten. Aktivistane stod tiltalt for terror og for å ha prøvd å velte styret i landet i samband med protestane for å verne Geziparken i Istanbul i 2013.

Men få timar seinare vart Kavala altså arrestert på nytt, og tiltalen mot han vart endra til å gjelde deltaking i kuppforsøket i 2016.

Onsdag langa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan igjen ut mot den leiande aktivisten.

I ein tale til partiet sitt AKP hevda Erdogan at milliardær og demokratiaktivist George Soros står bak Kavala og trekker i trådane, noko han meiner er eit bevis på at Kavala prøver å undergrave regjeringa.

I kulissane

– Det står Soros-liknande folk i kulissane som prøver å skape uro for å provosere fram ein revolusjon i nokre land, hevda Erdogan, som peika på at protestane i 2013 langt frå var «uskuldige opptøyar».

Kavala har no sete meir enn 840 dagar i fengsel i Tyrkia.

