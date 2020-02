Britisk-skotsk krangel kastar skuggar over klimatoppmøte

utenriks

COP 26-møtet skal etter planen finne stad i Glasgow i november. Rundt 3.000 personar, blant dei 200 statsleiarar, er venta til det ti dagar lange toppmøtet.

Men auka tryggingskostnader, manglande planlegging og ikkje minst den ulmande spenninga mellom Skottland og Storbritannia etter brexit kastar no skygger over arrangementet.

Sikkerheit til 3 milliardar

I eit notat anslår skotsk politi at utgiftene til tryggingsopplegget vil komme på rundt 300 millionar euro, eller drygt 3 milliardar kroner.

Politiet er òg bekymra over manglande planlegging og mangelen på koordinering mellom britiske og skotske styresmakter, heiter det i notatet.

For berre nokre veker sidan sparka statsminister Boris Johnson den tidlegare energiministeren sin Claire O'Neill som president for COP 26.

Reaksjonen hennar overfor statsministeren var eksplosiv:

– Bitande avslag

– Eg har vorte fortalt av COP-kjelder at budsjetta (som eg ikkje får sjå) svulmar opp, teamet og den skotske regjeringa er i ein ekstraordinær tilstand av stillingskrig, medan du vurderer å relokalisere heile arrangementet til ein stad i England, skreiv ho.

– Eg spurde om du ville slutte fred med Skottlands førsteminister og setje konflikten om regional maktfordeling til side for denne langt større og viktigare saka. Etter det eg forstår, avslo du i ei bitande form, skriv ho vidare.

Førre veke skreiv britiske medium at regjeringa no ser på om det gigantiske Excel-senteret i London kan vere ein eigna stad for toppmøtet.

