FN: Skrekkscenario for flyktningar i Syria

utenriks

– Minst 100 sivile vart drepne i fly- og bakkeangrep mellom 1. februar og 16. februar, sa Lowcock til FNs tryggingsråd onsdag og la til at 35 av dei drepne var barn.

Han understreka at 80 prosent av dødsfalla skjedde i område som ikkje er under kontrollen til den syriske regjeringa. Familiar på flukt frå den ustanselege bombinga lever under forferdeleg forhold i den strenge kulda.

– Eg får rapportar om spedbarn og andre unge barn som døyr i kulda. Kan de førestille dykk sorga til foreldre som har komme seg unna krigssona med barnet sitt, berre for å oppleve at barna frys i hel, sa han.

FN har berekna at nesten 900.000 menneske er drivne på flukt i regionen sidan dei syriske regjeringsstyrkane innleidde offensiven sin i desember. Det er den mest omfattande flukta sidan krigen starta i 2011.

