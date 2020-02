Menneskerettsaktivistar ventar på dommen i Tyrkia

utenriks

Dei elleve er tiltalte for å ha tilhøyrt eller hjelpt predikanten Fethullah Gülen, som tyrkiske styresmakter hevdar var arkitekten bak kuppforsøket sommaren 2016.

Blant dei tiltalte er leiar for Amnesty i Tyrkia, Idil Eser. Også den tidlegare Amnesty-leiaren Taner Kilic sit på tiltalebenken.

Saka har kraftig forsura forholdet til europeiske land, særleg Tyskland, sidan ein tysk aktivist, Peter Steudtner og svenske Ali Gharavi er blant dei tiltalte.

Tysdag vart 16 andre aktivistar frikjente av retten, blant dei den profilerte forretningsmannen og filantropen Osman Kavala. Aktivistane stod tiltalt for terror og for å ha prøvd å velte styret i landet i samband med protestane for å verne Geziparken i Istanbul i 2013.

Få timar seinare vart Kavala likevel arrestert på nytt og tiltalen mot han endra til å gjelde deltaking i kuppforsøket i 2016.

Kavala har no sete meir enn 840 dagar i fengsel i Tyrkia.

(©NPK)