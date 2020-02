Over 2.000 døde i virusepidemi

utenriks

I den daglege oppdateringa frå helsestyresmaktene blir det opplyst om 1.693 nye smittetilfelle i Hubei-provinsen, der viruset først vart påvist i desember.

Det samla talet på nye smitta i Kina er 1.749. Det er det lågaste talet på nye smitta i februar og den andre dagen på rad at den nasjonale helsekommisjonen melder om ein nedgang i nye smittetilfelle.

Til saman er 74.185 i Kina smitta av det nye koronaviruset. Samtidig stig dødstalet til 2.004. Dei fleste av dødsfalla har skjedd i den hardt ramma Hubei-provinsen. Det var på ein matmarknad i delstatshovudstaden Wuhan at viruset først vart påvist og seinare spreidde seg.

Utanfor episenteret til epidemien blir det meldt om 56 nye smitta. Det talet har gått ned 15 dagar på rad. Ein kinesisk studie påpeikar at dei fleste smitta ikkje har vorte alvorleg sjuke, og helsestyresmaktene meiner dei fallande smittetala er ein indikasjon på at utbrotet er under kontroll.

President Xi Jinping seier restriksjonane som er innførte, gir «synleg framgang» i kampen mot viruset. Det kom fram i ein telefonsamtale med den britiske statsministeren Boris Johnson tysdag, ifølgje statlege medium.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) åtvarar likevel om at det er for tidleg å slå fast at nedgangen vil halde fram.

