Viruset senkar Kinas klimautslepp

Dei siste to vekene ser det ut til å ha vore ein nedgang i utsleppa som minst svarer til 100 millionar tonn CO2. Det går fram i ein ny studie frå forskarar ved Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) i Finland.

Nedgangen er visstnok på heile 25 prosent, noko som svarer nesten til 6 prosent av dei samla globale utsleppa i same periode i fjor.

Virusepidemien i Kina har ramma økonomien og senka forbruket av kol og olje – og dermed også utsleppa av CO2. Utsleppa kan likevel stige raskt igjen når epidemien er over.

