Dei nye smittetilfella betyr at i alt 621 personar har fått påvist viruset om bord på skipet, opplyser japanske helsestyresmakter onsdag.

Om lag 500 passasjerar skulle same dag få lov til å forlate skipet etter at dei har sete 14 dagar i karantene. Alle desse har testa negativt for viruset, og ingen viser sjukdomsteikn.

