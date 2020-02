Arkeologar kan ha funne grava til Romas grunnleggjar

utenriks

Heilagdommen som er oppdaga, stammar frå om lag 600 år før Kristus. Han er dedisert til Romulus, som, ifølgje myten, grunnla Roma med tvillingbroren sin Remus og vart den første kongen i riket etter å ha drepe broren.

Drapet skal ha funne stad 21. april i år 753 før Kristus.

I ei fråsegn frå den arkeologiske parken ved Colosseum heiter det at funnet består av ein 1,4 meter lang sarkofag i stein og ein sirkelforma konstruksjon, som blir antatt å vere eit alter.

Plasseringa av grava under Forum Romanum er i samsvar med skildringar av Romulus' grav i antikke tekstar.

Det er uklart korleis Romulus døydde. Ein versjon er at han forsvann under mystiske omstende i ein storm, medan ein annan er at han vart drepen og skoren i bitar av medlemmer av det romerske senatet.

(©NPK)