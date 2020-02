Koronaviruset spreier seg i kinesiske fengsel

utenriks

I Hubei, den sentrale provinsen der viruset først vart påvist i desember i fjor, er det påvist ​271 smittetilfelle i fengsla, inkludert 220 som ikkje har vore kjende tidlegare.

Avisa Hubei Daily skriv at 230 av dei smitta er i eitt enkelt fengsel, kvinnefengselet i provinshovudstaden Wuhan. Fengselsdirektøren er avsett for ikkje på ha gjort nok for å forhindre utbrotet, medan dei 41 andre tilfella stammar frå eit fengsel i Shayang fylke i Hubei.

Samtidig har sju vakter og 200 innsette testa positivt for viruset i Rencheng fengsel i Shandong-provinsen aust i landet, ifølgje helsekommisjonen i provinsen.

Xie Weijun, som leier justisdepartementet i Shandong, har fått sparken under utbrotet saman med sju andre i leiinga i fengselsadministrasjonen i provinsen.

Ytterlegare 34 tilfelle er oppdaga i Shilifeng fengsel i den austlege Zhejiang-provinsen. Her er òg fengselsdirektøren og ein annan tenestemann oppsagde.

Tidlegare fredag opplyste styresmaktene i Hubei ​​at det torsdag til saman var oppdaga 411 nye tilfelle av viruset.

