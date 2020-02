Russland hyllar avtale mellom USA og Taliban

utenriks

Moskvas Afghanistan-utsending Zamir Kabulov seier til det statlege nyheitsbyrået Ria Novosti at han vil delta i seremonien 29. februar, der avtalen skal bli skriven under, om han blir spurd.

– Dette vil vere ei viktig hending for fredsprosessen i Afghanistan, understrekar han.

USA og Taliban seier dei vil skrive under avtalen om ei vekelang delvis våpenkvile blir overhalden. I så fall vil det kunne vere eit vendepunkt i konflikten i landet, som har vart i over 18 år. Det er venta at USA kan trekke ut rundt halvparten av dei 12.000 til 13.000 soldatane landet har utstasjonert i Afghanistan.

Kabulov seier Russland håper at ikkje noko vil stå i vegen for avtalen, og oppmodar alle partane til å opne dialog så snart han er inngått.

– Det ordentlege arbeidet startar etterpå, seier Kabulov.

(©NPK)