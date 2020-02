USAs etterretning meiner Russland igjen vil hjelpe Trump

utenriks

Det var 13. februar at valspesialisten til etterretningstenestene Shelby Pierson varsla Kongressen om mistanken dei har om at Russland allereie har tatt skritt for å påverke presidentvalet til hausten, ifølgje New York Times og CNN.

Under orienteringa i etterretningskomiteen til Representanthuset gav Pierson og andre representantar for etterretninga eit generelt overblikk over russiske tiltak for å påverke valet, inkludert hacking, bruk av sosiale medium og angrep på valsystemet.

Sjølv om det russiske målet er å få Trump attvalt, er dei ifølgje brifinga òg ute etter å så mistillit til valprosessen generelt.

Pierson sa førre månad til radiokanalen NPR at russarane allereie var i gang med å påverke valkampen, men at dei enno mangla bevis.

Ho sa òg at det ikkje berre er russarane dei er opptatt av, men også Kina, Iran, ikkje-statlege aktørar, hackarar og dessutan amerikanarar som vil undergrave valet.

Opprørt

New York Times skriv at Trump vart svært opprørt då han fekk høyre om orienteringa, som han meiner at Demokratane vil komme til å bruke mot han.

Dagen etter møtet i Kongressen klaga han til direktøren for USAs etterretningstenester Joseph Maguire over at han hadde tillate brifinga. Trump var spesielt irritert over at Adam Schiff, kongressrepresentanten som leidde riksrettssaka mot han, var der.

Republikanarane som var til stades under orienteringa, protesterte mot konklusjonane og viste til at Trump har vore tøff mot Russland og styrkt europeisk sikkerheit sidan han vart president.

Men Trump har òg snakka varmt om Russlands president Vladimir Putin og har fleire gonger gjort ting som tener Russland, som å trekke tilbake styrkar frå Syria og halde tilbake militærhjelp til Ukraina.

Ny sjef

Trump kunngjorde onsdag at han har utnemnt Richard Grenell, noverande ambassadør i Tyskland, som har null erfaring frå etterretning, til å ta over som ny sjef for USAs 17 etterretningsorganisasjonar etter Maguire.

Grenell har som Trump stilt seg tvilande til at Russland involverte seg i valet i 2016, og han har gjort seg mektig upopulær i Tyskland med den opne støtta si til høgreekstreme populistar i Europa, open kritikk av statsminister Angela Merkel og truslane sine mot europeiske bedrifter om ikkje å handle med Iran.

Det er ikkje klart om brifinga 13. februar spelte ei rolle i utskiftinga av Maguire, men ifølgje Washington Post skjelte Trump han ut fordi han meinte Maguires tilsette hadde manglande lojalitet mot han, og han har allereie sparka fleire som vitna mot han under riksrettssaka.

Djup skepsis

Trump har lenge uttrykt djup skepsis til sine eigne etterretningstenester og meiner at funna deira om at Russland involverte seg i valet i 2016, var resultat av ein «deep state»-konspirasjon for å undergrave legitimiteten hans.

Dei amerikanske etterretningsorganisasjonane kom til at Russland blanda seg inn i valet i 2016 gjennom sosiale medium og ved å offentleggjere e-postar som var stolne frå Demokratane.

Spesialetterforskar Robert Mueller konkluderte etter grundig gransking med at den russiske innblandinga var omfattande og systematisk, men han fann ikkje bevis for noko kriminelt samarbeid mellom Russland og Trumps valkamporganisasjon.

