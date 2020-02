Virusutbrot fører til krisetilstand i sørkoreansk by

utenriks

Ordføraren i byen, Kwon Young-jin, oppmoda dei 2,5 millionane i byen innbyggarar til å halde seg innandørs, samtidig som statsminister Chung Se-kyun kunngjorde at styresmaktene skal trappe opp hjelpa til byen i form av medisinsk personale, senger og utstyr.

Sørkoreanske styresmakter opplyste fredag at det var registrert 52 nye tilfelle av covid-19-viruset i landet. Totalt er det registrert 156 tilfelle, noko som gjer Sør-Korea til det hardast ramma landet utanom Kina, der viruset først vart oppdaga.

Kyrkje hardt ramma

39 av dei nye sjukdomstilfella er ved Shincheonji-kyrkja i Daegu. Til saman 80 personar er smitta i kyrkja etter at ei 81 år gammal kvinne først vart smitta og deretter var til stades ved fire gudstenester før ho fekk diagnosen.

Sør-Koreas hittil einaste dødsfall som følgje av det nye koronaviruset skjedde òg i Daegu, som er den fjerde største byen i landet.

Statsminister Chung sa fredag at fokuset til styresmaktene hittil har vore å hindre at viruset fekk innpass i landet, men at arbeidet no skal rettast inn mot å hindre at viruset spreier seg i befolkninga.

Styresmaktene i Seoul opplyste at dei vil forby større menneskesamlingar og stenge ned gudstenestene til Shincheonji-kyrkja i byen som ledd i arbeidet med å kjempe mot viruset.

Dødstalet stig i Kina

Dødstalet frå det nye koronaviruset covid-19 i Kina har stige til 2.233 etter at ytterlegare 115 menneske døydde i Hubei-provinsen.

Det store fleirtalet av dei nye dødsfalla var i Hubeis hovudstad Wuhan, der viruset først viste seg i desember.

Rundt 75.000 menneske er no smitta av covid-19-viruset i Kina, og fleire hundre i andre land. I Hubei-provinsen vart det fredag registrert 411 nye tilfelle av smitta.

