Bild: Meir enn 30 skadde då bil køyrde inn i karnevalsparade i Tyskland

Hendinga skjedde i 14.30-tida då bilen køyrde rett inn i karnevalsparaden som var i gang i byen Volkmarsen i delstaten Hessen. Det er avisa Bild som skriv at fleire enn 30 personar vart skadde, og at tilstanden er alvorleg for minst ein tredel av dei. Mange av dei skadde er barn.

Tala er ikkje stadfesta av politiet, som opplyser at dei førebels ikkje kan gi detaljar om hendinga. Politiet stadfestar likevel at dei har arrestert føraren av bilen, og at fleire personar er skadde.

Ein talsperson for politiet seier til Bild at dei går ut frå at det dreier seg om eit angrep, men at det ikkje er stadfesta enno.

Bilde frå staden viser ein sølvgrå Mercedes som står på fortauet med blinklysa på. I området der bilen køyrde, ligg det òg strødd gjenstandar frå karnevalsparaden. Politiet har sperra av området.

Ifølgje Frankfurter Rundschau seier augnevitne at føraren køyrde bilen forbi ei sperring og deretter auka farten mot folkemengda. Augnevitne seier òg til tyske medium at bilen køyrde rundt 30 meter før han stoppa.

Volkmarsen har om lag 7.000 innbyggjarar. Byen ligg i delstaten Hessen rundt 280 kilometer sør for Berlin og om lag 30 kilometer frå Kassel.

Alle karnevalsarrangement i Hessen er førebels avlyste. Karneval er ein svært populær og årleg tradisjon i store delar av Tyskland.

