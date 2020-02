FNs generalsekretær: Menneskerettane er under angrep

utenriks

Han peika på ei rekke bekymringsfulle utviklingstrekk under opninga av det årlege møtet til FNs menneskerettsråd i Genève måndag.

– Ei pervers politisk kalkulering grip om seg: Å splitte folk for å multiplisere talet på stemmer, sa Guterres.

I tillegg til aukande politisk polarisering i mange land viste han til at rettsstaten er i ferd med å undergravast.

Guterres åtvara òg om at sivile lir under bombeangrep i krigsområde, at religiøse, etniske og seksuelle minoritetar blir undertrykte og at kvinner blir utsette for overgrep og vald mange stader.

