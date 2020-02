utenriks

Avgjerda kom måndag morgon norsk tid etter at det først vart gitt beskjed om at folk under visse føresetnader kunne reise frå byen.

Wuhan er byen ein meiner utbrotet av covid-19-viruset starta før jul.

Wuhan, med sine 11 millionar innbyggarar, har vore avstengt sidan 23. januar etter at styresmaktene stansa alle transportsamband inn og ut av byen i eit forsøk på å avgrense smitte.

(©NPK)