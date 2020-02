Israel bomba mål på Gazastripa og i Syria etter rakettangrep

utenriks

Minst 13 rakettar vart stansa av det israelske rakettskjoldet, og sirenene ulte i byane Ashkelon og Sderot i det sørlege Israel i to omgangar søndag kveld, melder avisa Haaretz.

Israelske fly gjekk same kveld på vengene og angreip Islamsk heilag krig som førebudde seg på å avfyre rakettar, opplyser hæren.

Styresmaktene på Gazastripa melder at fire personar er såra.

Seint søndag kveld melde det israelske forsvaret at det òg hadde angripe «terrormål» inne i Syria. Israel seier det var svar på rakettar avfyrt mot sivile israelarar. Syrias statlege nyheitsbyrå Sana melde om at luftforsvaret i landet hadde svart på fiendtlege aktivitet i luftrommet over hovudstaden Damaskus.

Islamsk heilag krig har tatt ansvar for rakettangrepa mot Israel etter at israelske soldatar same morgon skaut og drap ein medlem av gruppa som, ifølgje Israel, hadde plassert ei bombe i nærleiken av grensegjerdet.

Israelske soldatar brukte ei anleggsmaskin for å fjerne den døde, noko òg islamistrørsla Hamas, som styrer Gazastripa, reagerer kraftig på. Ein talsperson for hæren har i ettertid forklart at køyretøyet vart brukt for å unngå at israelske soldatar vart utsette for fare.

