Israel og militante palestinarar angrip kvarandre for andre dagen på rad

utenriks

Opptrappinga skjer berre ei veke før valet på ny israelsk nasjonalforsamling.

Den militante palestinske gruppa Islamsk heilag krig fyrte måndag av over 20 rakettar og granatar mot Israel, ifølgje det israelske militæret. Dei fleste skal ha vorte stoppa av israelske luftvernrakettar.

Rakettangrepa frå den palestinske Gazastripa vart følgd av fly- og helikopterangrep mot fleire av basane til Islamsk heilag krig på Gazastripa. Det har ikkje komme meldingar om drepne eller såra under angrepet måndag.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varsla at Israel er klar til å svare med meir makt.

Også søndag sende Islamsk heilag krig over 20 rakettar mot Israel. Angrepa var ein gjengjelding etter at israelske soldatar drap det dei meinte var ein militant palestinar, for deretter å løfte liket opp med ei gravemaskin.

Rakettangrepa fekk Israel til å svare med angrep mot Islamsk heilag krig både på Gazastripa og i utkanten av Syrias hovudstad Damaskus, der to militante palestinarar vart drepne. Også fire andre iranskstøtta militssoldatar mista livet, ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Islamsk heilag krig har ikkje godteke den uformelle våpenkvila som Israel har inngått med Hamas, som har kontrollen på Gazastripa.

