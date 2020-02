Politiet: Lokal mann mistenkt for bilangrep mot karneval i Tyskland

utenriks

– Vi går ut frå at det var ei vilja handling, seier ein talsperson for politiet, men legg til at styresmaktene ikkje ser nokon indikasjonar på at det er eit politisk motivert angrep.

Samtidig seier innanriksdepartementet i delstaten Hessen, der Volksmarsen ligg, at dei ikkje kan sjå vekk frå at det ligg eit politisk motiv bak.

Bilføraren er arrestert, og ifølgje Reuters er han frå Volksmarsen-området.

Om lag 30 menneske, blant dei fleire barn, vart såra i angrepet, som skjedde måndag ettermiddag. Tilstanden er alvorleg for minst ti av dei.

