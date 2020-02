Tidlegare fransk statsminister møter i retten for å gitt kona millionlønn

utenriks

Fillon var statsminister under president Nicolas Sarkozy frå 2007 til 2012, og han stilte som kandidat til presidentvalet i 2017 for det konservative partiet Republikanarane.

Ambisjonen om å bli president vart likevel knust under valkampen då det dukka opp skuldingar om at han hadde brukt offentlege pengar til å betale lønn til kona si, Penelope, utan at han kunne dokumentere kva for nokre konkrete oppgåver ho hadde utført.

Måndag møtte Fillon i retten i Paris, tiltalt for underslag av offentlege midlar. Ifølgje tiltalen vart det betalt ut rundt 1 million euro i statlege midlar til Penelope mellom 1998 og 2013. Summen svarer til over 10 millionar norske kroner. Penelope fekk betalt for å vere Fillons «assistent» då han var folkevald i nasjonalforsamlinga.

Penelope, som også er tiltalt i saka, fekk opptil 100.000 kroner i månaden for lite eller ikkje noko arbeid, ifølgje påtalemakta.

Fillon vart vurdert som ein mogleg vinnar av presidentvalet fram til avsløringane som avisa Le Canard enchaîné publiserte i januar 2017. Avisa avslørte òg at Fillon skal ha betalt fleire tusen euro til dei to barna sine, også dei for å ha vore assistentar for han.

Fillon har avvist skuldingane og seier at kona faktisk har arbeidd for pengane. Påtalemakta seier dei ikkje har funne noko som tyder på at dette stemmer.

(©NPK)