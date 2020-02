utenriks

Etter at Trump innførte toll på stål og aluminium frå India, har handelskonflikten mellom landa eskalert. Handel står på agendaen for møta under besøket, men Trump har tona ned forventningane om ein avtale no.

Trump og statsminister Narendra Modi skal saman snakke på eit stort massemøte med rundt 100.000 menneske på det største cricket-stadionet i verda i Modis heimstat.

Deretter skal Trump og kona hans Melania fly til Taj Mahal. Besøket varer i to dagar.

(©NPK)