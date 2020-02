USA om Assange: – Journalistikk er inga unnskyldning for kriminalitet

utenriks

Prosessen med å vurdere utleveringskravet starta måndag i Woolwich Crown Court i London. Domstolen ligg like ved fengselet der Assange sit.

– Journalistikk er inga unnskyldning for kriminelle handlingar, sa advokaten James Lewis, som representerer dei amerikanske styresmaktene, i retten.

Assange (48) var sjølv til stades og nikka til dei frammøtte journalistane før han sette seg på plassen sin i rettssalen.

Utanfor ropte og song demonstrantar som krev at retten avviser dei amerikanske krava, og at Assange blir sett fri.

Irak og Afghanistan

Eit nytt kapittel i soga om Julian Assange er dermed i gang etter mange år med diplomatiske konfliktar og juridiske drama.

Sidan 2012 har han først sete i sju år inne i den ecuadorianske ambassaden i London, før han i fjor vart kasta ut, arrestert og sett i varetekt i eit britisk fengsel.

Australiaren vart i si tid verdskjend som varslaren som offentleggjorde hundretusenvis av hemmelegstempla dokument på nettstaden sin, Wikileaks. Den amerikanske regjeringa vil no stille han for retten for spionasje, og han risikerer opptil 175 års fengsel viss han blir dømd.

Bakgrunnen for den amerikanske tiltalen er Wikileaks-avsløringane i 2010 om USAs krigføring i Irak og Afghanistan, inkludert ein video av eit amerikansk helikopterangrep der soldatar drap to journalistar og ni andre i Bagdad.

Det amerikanske justisdepartementet har tiltalt Assange på 18 punkt og meiner Wikileaks har sett amerikanske liv i fare.

Kan ta lang tid

Assange peikar på at han opptredde som journalist med rettar som er verna av føresegnene om ytringsfridom i den amerikanske grunnlova. Han viser òg til at lekkasjane avslørte urett som den amerikanske hæren hadde gjort seg skuldig i.

Den tidlegare soldaten og etterretningsanalytikaren Chelsea Manning sat fengsla i sju år for å ha leke mange av dokumenta Wikileaks hadde tilgang til.

Sjølv om rettsbehandlinga i London starta måndag, kan det ta lang tid før Assanges skjebne blir avgjort. Etter ei veke med opningsinnlegg frå begge partar er planen at retten skal hevast fram til mai. Dommaren kjem venteleg ikkje med noka rettsavgjerd før det har gått endå fleire månader, og ein anke er sannsynleg, same kven som vinn.

Overgrepsskuldingar

Assanges juridiske problem byrja i 2010 då han vart arrestert i London etter ein arrestordre frå Sverige, som ønskte å avhøyre han om skuldingar om valdtekt og overgrep mot to kvinner. Australiaren nekta å dra til Stockholm og sa at han frykta å bli utlevert eller bortført til USA eller den amerikanske Guantánamo-fangeleiren.

I 2012 søkte Assange tilflukt i Ecuadors vesle ambassade i London. I sju år levde han eit isolert liv her. Iblant helste han på tilhengjarane sine frå ein liten balkong eller fekk besøk frå støttespelarar og kjendisar som Lady Gaga.

Forholdet til vertskapet surna etter at Ecuador fekk ny president. Då Assange vart kasta ut, vart han straks arrestert for å ha brote dei britiske kausjonsvilkåra for lauslatinga sju år tidlegare.

– Psykisk tortur

I november 2019 la Sverige bort overgrepsetterforskinga, som då var forelda. Assange vart verande i Belmarsh-fengselet på grunn av det amerikanske utleveringskravet.

Her har han til tider sete i isolasjon, og ei gruppe legar og psykologar meiner han har vorte utsett for psykisk tortur.

For Assanges tilhengjarar verda over held han fram med å vere ein helt. Men mange er kritiske til måten Wikileaks publiserte hemmelegstempla dokument på utan å sladde detaljar som kunne setje enkeltpersonar i fare.

Wikileaks er òg skulda for å ha tent som ein kanal for russisk desinformasjon. Assange har støytt fleire frå seg ved å kurtisere populistpolitikarar som Nigel Farage og dessutan ved å leke e-postar frå serverane til Demokratane i innspurten til presidentvalet i USA i 2016.

