Varm velkomst for Trump i India

utenriks

Dansarar i folkedrakter og trommeslagarar gjorde stas på presidenten då han gjekk over den raude løparar på flyplassen i Ahmedabad måndag.

Han fekk ein stor klem av statsminister Narendra Modi før dei to leiarane gjekk laus på programmet for dagen. Først eit besøk i den tidlegare bustaden til sjølvstendeforkjemparen Mahatma Gandhi; deretter eit folkemøte på det største cricketstadionet i verda med 100.000 menneske til stades. På kvelden skal Trump og kona hans Melania til Agra og sjå Taj Mahal i solnedgang.

Den entusiastiske mottakinga står i kontrast til dei sinte protestane og svært avmålte handtrykka Trump har måtta ta til takke med i ei rekke andre land.

Hindunasjonalisten Modi står likevel Trump nær ideologisk og håper den varme velkomsten vil styrke sambanda til USA.

– Millionar på millionar

Etter at Modi vart møtt av 50.000 menneske i eit «Howdy Modi»-møte i Texas i fjor, blir Trump no heidra med eit «Namaste Trump»-møte på det største cricket-stadionet i verda i Ahmedabad i delstaten Gujarat.

– Modi fortalde meg at det kjem til å vere 7 millionar menneske langs gatene frå flyplassen til stadionet, sa ein entusiastisk Trump, som er kjent for å vere opptatt av store folkemengder, til pressefolk førre veke. Deretter auka han det forventa talet til 10 millionar då han snakka om reisa på eit valmøte eit par dagar seinare.

– Eg høyrer at det kjem millionar på millionar. Eg høyrer at det blir eit stort arrangement, og nokon seier det blir det største arrangementet dei nokosinne har hatt i India, sa han då han forlét Det kvite hus søndag.

Indiske styresmakter har hatt voner om at 100.000 menneske møter opp.

India har i vekevis arbeidd med førebuingane. Dei har hange opp store mengder med plakatar med bilde av Trump og Modi i Ahmedabad og reist ein halv kilometer lang mur langs vegen frå flyplassen, som dei meir kritiske meiner er for å hindre sikta til eit stort slumområde.

Neppe framgang på handel

Men bak all viraken er det òg alvorlege politiske tema som skal behandlast på eit tidspunkt då India slit med låg økonomisk vekst og omfattande protestar mot ei ny statsborgarlov som ekskluderer muslimske innvandrarar, og som Trump elles aldri har fordømt.

Konflikten mellom dei to landa på handelsområdet har eskalert sidan Trump innførte toll på stål og aluminium frå India. India svarte med høgare toll på amerikanske landbruksprodukt og restriksjonar på medisinsk utstyr frå USA, og USA straffa deretter India ved å oppheve den ti år gamle statusen til landet som føretrekt handelspartnar.

Sjølv om handel er på agendaen, har Trump tona ned forventningane, og til Indias store skuffelse sagt at han vil vente til seinare med ein meir omfattande avtale.

Omstridd statsborgarskapslov

Statsborgarskapslova har utløyst enorme protestar i India. Ho opnar for at alle innvandrarar som kjem frå land der dei risikerer religiøs forfølging, kan få statsborgarskap – bortsett frå muslimar. Ordninga rammar millionar av muslimar som har budd i generasjonar i India utan at dei har papir på det.

Trump pleier ikkje å kritisere andre leiarar for brot på menneskerettane når han er på reise, men ein tenestemann i Det kvite hus seier at Trump vil fortelje Modi at USA forventar at India respekterer demokratiske tradisjonar og rettane til religiøse minoritetar.

Trump blir òg venta å ta opp Kashmir-konflikten, der han til tidlegare har tilbode seg å mekle mellom India og Pakistan. India meiner ingen andre har rett til å blande seg inn i saka.

Trump er ikkje kjent for å vere glad i lange utanlandsreiser, men med reisa til India håper han truleg å styrke stillinga si blant indisk-amerikanske veljarar ved presidentvalet til hausten. Statsbesøket gir òg moglegheit for storslåtte bilde som kan komme godt med i valkampen.

(©NPK)