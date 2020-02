utenriks

– Vi vil ikkje inngå ein avtale utan omsyn til kostnaden, sa Barnier etter at han tysdag fekk forhandlingsmandat av EU-ministrar.

Han sa òg at EU vil krevje at dei same reglane gjeld for alle, og dessutan at europeiske fiskarar får tilgang til å fiske i britisk farvatn.

(©NPK)