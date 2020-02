Klart for forhandlingar mellom EU og britane

utenriks

Europaministrane i EU-landa vedtok forhandlingsmandatet for EU tysdag.

Mandatet blir utgangspunktet for forhandlingsleiar Michel Barnier når han neste veke går i gang med forhandlingane med britane.

– Vi er fast bestemde på å lande ein avtale som forsvarer EUs interesser, seier Barnier i ein uttale.

– Sjølvstende

Kort tid etter meldinga om at EU-ministrane hadde vorte samde, opplyste den britiske regjeringa at ho har vedteke mandatet for forhandlingane med unionen.

– Storbritannias hovudmål i forhandlingane er å sikre at vi rettar opp igjen det økonomiske og politiske sjølvstendet vårt 1. januar 2021, seier ein talsmann for statsminister Boris Johnson.

EU og Storbritannia må i utgangspunktet lande ein avtale innan utgangen av 2020 sidan overgangsperioden då går ut. Overgangsperioden kan forlengjast i inntil to år, men Johnson har varsla at det ikkje er aktuelt for Storbritannia å gjere dette.

Knapt med tid

Forhandlingane omfattar handel, forsvar og tryggleik. Slike omfattande avtalar tek det normalt mange år å bli samde om, og unionen og britane har såleis knapt med tid.

– Vi må først og fremst komme fram til ein god avtale framfor å la oss presse av kalenderen, seier Frankrikes europaminister Amelie de Montchalin med tilvising til tidsfristen.

EU kjem til å tilby Storbritannia omfattande marknadstilgang på det vilkåret at britane held fram med å halde EU-standard på ei rekkje område frå miljøvern til statleg støtte.

– Blir vanskeleg

London har likevel gitt uttrykk for at dei ikkje har forlate EU berre for å halde fram med å vere bunde av EUs krav.

– Vi har lagt svært krevjande forhandlingar bak oss, seier Tysklands europaminister Michael Roth om forhandlingane om brexit.

– Men det kjem igjen til å bli svært krevjande, varslar Roth.

Storbritannia går ut av EU 31. januar.

