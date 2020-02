Smittefrykta breier seg etter 34 nye virustilfelle i Iran

utenriks

Dei tre nyaste dødsfalla i Iran vart registrerte tysdag morgon. To av dei ramma er eldre kvinner i provinsen Alborz i nord, medan den tredje som døydde var ein pasient i Markazi sentralt i landet, ifølgje nyheitsbyrået IRNA.

Tysdag formiddag opplyste ein talsmann for Irans helsestyresmakter at talet på smitta no er oppe i 95. Det er ein auke på 34 frå dagen før. Iranske styresmakter vart tidlegare i veka skulda for å prøve å dysse ned omfanget av virusutbrotet i landet.

Fleire av landa i regionen har registrert nye tilfelle av smitte og set det i samband med reiser i Iran.

I Irak er fire medlemmer av same familie registrert smitta. Desse hadde vore i Iran. Det første, ein iransk statsborgar sør i landet, vart registeret måndag. Talet på personar som har testa positivt på covid-19-viruset i Irak er dermed fem.

I Bahrain er det no registrert åtte tilfelle, det same gjeld for Kuwait. Også desse blir sette i samband med reiser til Iran.

Fleire land har stengt grensene eller innført reiserestriksjonar mot Iran for å avgrense spreiing av viruset. Dei sameinte arabiske emirata innførte full stans i alle flygingar til Iran tysdag morgon.

