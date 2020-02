utenriks

Det viser tal som vart offentleggjort tysdag. Landet har det høgaste talet smitta utanfor Kina.

Det blir stadig oppdaga fleire grupper av smitta i og rundt byen Daegu sør i landet, opplyser smittevernstyresmaktene. Regjeringa har lova å mobilisere helsevesenet for fullt for å hindre smitten i å spreie seg, men vurderer ikkje å innføre eit reiseforbod no.

(©NPK)